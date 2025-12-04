Кинорежиссер Герман-младший раскритиковал включение «Черного ястреба» в рейтинг лучших фильмов XXI века от Тарантино

Журнал Variety сообщил, что по мнению американского режиссера Квентина Тарантино, фильм «Черный ястреб» Ридли Скотта занимает первое место в списке топ-20 лучших фильмов XXI века. Этот выбор раскритиковал кинорежиссер Алексей Герман-младший в беседе с ИА НСН .

Тарантино подчеркнул, что картина держит зрителя в напряжении на протяжении всех двух часов 45 минут. Кроме того, в число лучших режиссер включил «Дюнкерк» Кристофера Нолана и «Полночь в Париже» Вуди Аллена.

Герман-младший в свою очередь высоко оценил «Полночь в Париже», назвав его прекрасным и трогательным фильмом. Вместе с тем он выразил сомнения относительно включения «Черного ястреба» в топ, отметив, что в американском кинематографе были и более достойные картины. «Дюнкерк» Герман-младший назвал в определенной степени пропагандистским фильмом при всей технологичности.