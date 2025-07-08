Кинопродюсер Златопольский анонсировал съемки семейной комедии «Старлик»

Кинопродюсер Александр Златопольский на фестивале «В кругу семьи» в Ярославле объявил о предстоящем создании семейной приключенческой комедии под названием «Старлик». Об этом сообщила Национальная Служба Новостей .

Как отметил собеседник сайта, в трудные периоды особенно востребованы фильмы, которые несут добро и тепло.

«Я как кинопродюсер старюсь снимать фильмы добрые, семейные, позитивные. Это те эмоции, которые нужны сегодня. Их поддерживают зрители, они дарят надежду, заряжают добротой и оптимизмом. Это важно в любые времена, а в непростые тем более», — подчеркнул Златопольский.

Он добавил что кинолента «Старлинк» расскажет зрителям о счастливом детстве, реализации мечты и объединении семьи. Премьера фильма запланирована на 2027 год.