Кинообозреватель Альперина: российский зритель чаще выбирает азиатские и турецкие сериалы

В связи с уходом голливудского контента из-за санкций, россияне стали все больше обращать внимание на азиатские и турецкие сериалы и фильмы. Об этом рассказала кинообозреватель Сусанна Альперина в интервью радио Sputnik .

Как отметила специалист, турецкие сериалы — это не контент третьего ряда. Они хорошо сняты, особенно исторические киноленты, и популярны не только в России. У них красивые актеры, захватывающие сюжеты и позитивные концовки.

Альперина добавила, что популярность турецких проектов подтверждается визитом актеров в Россию, где их встречают как голливудских звезд.