Кинообозреватель Альперина: российский зритель чаще выбирает азиатские и турецкие сериалы

В связи с уходом голливудского контента из-за санкций, россияне стали все больше обращать внимание на азиатские и турецкие сериалы и фильмы. Об этом рассказала кинообозреватель Сусанна Альперина в интервью радио Sputnik.
Как отметила специалист, турецкие сериалы — это не контент третьего ряда. Они хорошо сняты, особенно исторические киноленты, и популярны не только в России. У них красивые актеры, захватывающие сюжеты и позитивные концовки.
Альперина добавила, что популярность турецких проектов подтверждается визитом актеров в Россию, где их встречают как голливудских звезд.
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