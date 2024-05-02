Киноляп обнаружили в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера» | 360°

02 мая 2024, 18:36
Киноляп обнаружили в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера»
РБК: зрители нашли киноляп с сапогом Д’Артаньяна в фильме про мушкетеров
В советской киноленте режиссера Георгия Юнгвальд-Хилькевича «Д’Артаньян и три мушкетера» заметили киноляп. В одном из эпизодов у героя актера Михаила Боярского странным образом перемещаются сапоги с одной ноги на другую, сообщил РБК.
Внимательный зритель заметит несоответствие в сцене, где люди кардинала забрались в дом к гасконцу.
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Когда один из незваных гостей поднялся на второй этаж, где его встретил с бритвой и пеной для бритья Д’Артаньян, видно, что на левой ноге Боярского один сапог. Однако в момент, когда гасконец бросается в драку, чтобы спасти Констанцию, бежит вниз по лестнице, сапог оказывается уже на правой ноге, а левая — по-прежнему без обуви.
Советская картина «Самая обаятельная и привлекательная» также не избежала киноляпов. Ошибку нашли в сцене с героем актера Александра Абдулова — у него загадочным образом на шее появились наушники, которых еще секунду назад там не было.
Кино
Михаил Боярский
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