Киноляп обнаружили в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера» | 360°

Культура 02 мая 2024, 18:36 Киноляп обнаружили в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера» РБК: зрители нашли киноляп с сапогом Д’Артаньяна в фильме про мушкетеров РИА «Новости»

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В советской киноленте режиссера Георгия Юнгвальд-Хилькевича «Д’Артаньян и три мушкетера» заметили киноляп. В одном из эпизодов у героя актера Михаила Боярского странным образом перемещаются сапоги с одной ноги на другую, сообщил РБК.

Внимательный зритель заметит несоответствие в сцене, где люди кардинала забрались в дом к гасконцу.

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Когда один из незваных гостей поднялся на второй этаж, где его встретил с бритвой и пеной для бритья Д’Артаньян, видно, что на левой ноге Боярского один сапог. Однако в момент, когда гасконец бросается в драку, чтобы спасти Констанцию, бежит вниз по лестнице, сапог оказывается уже на правой ноге, а левая — по-прежнему без обуви.

Советская картина «Самая обаятельная и привлекательная» также не избежала киноляпов. Ошибку нашли в сцене с героем актера Александра Абдулова — у него загадочным образом на шее появились наушники, которых еще секунду назад там не было.