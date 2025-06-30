Кинокритик Сычев усомнился в эффективности запрета детского доступа к контенту в Сети

Кинокритик Сергей Сычев в эфире радиостанции «Говорит Москва» высказал мнение о том, что ограничения доступа детей к определенному контенту в интернете могут оказаться неэффективными.

Он отметил, что дети зачастую более искусно владеют интернетом, чем их родители.

«Мне кажется, в случае с детьми здесь ситуация практически нерешаемая. Потому что дети умеют пользоваться интернетом гораздо лучше родителей. Поэтому, естественно, что никакие запреты чего бы то ни было в интернете, в общем-то, детей не остановят в потреблении контента», — сказал Сычев.

Собеседник назвал законы, которые что-либо запрещают, отличной рекламой.