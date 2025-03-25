Кинокритик Шпагин: в ситкомах человеческие недостатки подчеркиваются гротескно

Двадцать лет назад, 24 марта 2005 года, зрители впервые увидели сериал «Офис». Ситком продолжает находиться в списке «100 лучших телевизионных шоу всех времен» от Time. Кинокритик Александр Шпагин в беседе с ИА НСН прокомментировал этот феномен.

Снятый в стиле псевдодокументалистики, сериал получил премии «Золотой глобус», «Эмми» и Peabody Awards. Шоу рассказывает о забавных и трогательных моментах из жизни офисных работников.

По мнению Шпагина, ситкомы позволяют актерам чувствовать себя свободно на съемочной площадке.

«Ситком — удивительный жанр. Это номера, созданные из подручных материалов. Здесь все ведут себя как идиоты, но это стильно. Герои действуют как дурики, человеческие недостатки подчеркиваются гротескно, и для актеров это возможность раскрыться», — сказал он.

Ранее Шпагин поделился мнением о продолжении сериала «Универ». По его словам, проект не заинтересует зрителей, поскольку будет строиться вокруг новых персонажей и эксплуатировать успех популярного шоу.