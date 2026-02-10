Кинокритик Шпагин сообщил, что переосмысление советских киносказок обусловлено желанием заработать

Ремейки советских фильмов становятся все более популярными в российском кинематографе. Одни фильмы строго следуют старому сценарию, другие кардинально меняют сюжет и стиль оригинала. Многие эксперты считают, что цель таких проектов — заработать на ностальгии и узнаваемости бренда. Кинокритик Александр Шпагин в беседе с «Вечерней Моской» объяснил, что переосмысление советских киносказок и мультфильмов обусловлено желанием заработать.

Режиссер Марк Захаров, которому предлагали переснять фильм «Тот самый Мюнхгаузен», высказался о ремейках: «Время проходит, и что-то стареет. Немножко другой монтаж. Камера по-другому себя должна вести».

Однако не все ремейки получают одобрение критиков и зрителей. Например, народный артист РФ Александр Галибин заявил: «Я не знаю удачного ремейка советской картины… Вообще любая картина, она находится в своем времени, в своем пространстве».

Проблема ремейка заключается в том, что юмор и социальные аспекты часто привязаны к определенной эпохе. Как сказал один из экспертов, «попробуйте пересказать анекдот сорокалетней давности слово в слово — не смех, а неловкость».

Некоторые режиссеры пытаются адаптировать старые сюжеты к современным реалиям, но это не всегда удается. Например, в фильме «Экипаж» 2016 года взяли базовую схему — люди, самолет, катастрофа — и сделали современный аттракцион. Однако оригинал 1979 года был про героизм и судьбу в советской действительности, а новый фильм — про зрелище и личный выбор.

Советскую классику можно уважать, не переснимая ее. Как отметил один из спикеров, «может быть, лучший знак уважения к тем фильмам — не пытаться их переснимать, как не пытаются переписать „Войну и мир“ Толстого современным сленгом».