Кинокритик Шпагин: ремейки известных фильмов не находят отклика у зрителей в России

Российские ремейки популярных фильмов часто оказываются неудачными из-за значительных изменений в обществе и культуре. Об этом заявил кинокритик Александр Шпагин в интервью Национальной Службе Новостей .

По мнению эксперта, реальность современной России сильно отличается от советской эпохи, и многие отсылки остаются непонятными зрителям.

Шпагин отметил, что среди успешных российских ремейков выделяется «Небриллиантовая рука», которая смогла адаптироваться к новым условиям. Однако проекты, такие как «Летучий корабль» и «Бременские музыканты», оказались менее удачными, так как их юмор и тематика были тесно связаны с советским контекстом.