Кинокритик Шпагин: ремейки известных фильмов не находят отклика у зрителей в России

Российские ремейки популярных фильмов часто оказываются неудачными из-за значительных изменений в обществе и культуре. Об этом заявил кинокритик Александр Шпагин в интервью Национальной Службе Новостей.
По мнению эксперта, реальность современной России сильно отличается от советской эпохи, и многие отсылки остаются непонятными зрителям.
Шпагин отметил, что среди успешных российских ремейков выделяется «Небриллиантовая рука», которая смогла адаптироваться к новым условиям. Однако проекты, такие как «Летучий корабль» и «Бременские музыканты», оказались менее удачными, так как их юмор и тематика были тесно связаны с советским контекстом.
Пять ЖК возводят в столичном Выхино-Жулебине по программе реновации
Два цикла обработки дорог ото льда провели в Подмосковье за сутки
Маск разбогател на 36 млрд после решения Трампа отложить повышение пошлин
Тендер на реконструкцию участка теплосетей объявили в Кашире
Нужно просто чаще косить. Грозит ли российским жилым домам разрушительный сорняк
Дикость и Средневековье. В СПЧ высказались о демонстрации тела подростка в Чечне
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте