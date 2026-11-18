Творческая карьера Мартина Скорсезе в 84 года точно не завершится, так как режиссер продолжает активно работать, заявил кинокритик Александр Шпагин в беседе с НСН .

По его мнению, 84 года — не тот возраст, когда стоит говорить о «лебединой песне», приводя в пример Клинта Иствуда, которому под 100 лет, и Вуди Аллена, снимающего по два фильма в год.

Шпагин отметил, что самым популярным фильмом Скорсезе в России является «Волк с Уолл-стрит», так как он зашел в нулевые годы на фоне популярности американских сериалов. При этом лучшим фильмом режиссера критик считает «Короля комедии».

Лично для Шпагина судьбоносным триггером стала картина «Последнее искушение Христа». «Картина стала триггером, после которого я побежал в церковь креститься», — признался он.