Кинокритик Шпагин объяснил, что сегодня индийские фильмы воспринимаются слишком экзотично

Российский зритель потерял интерес к индийским фильмам, воспринимая их сейчас как излишне экзотические. Такое мнение высказал кинокритик Александр Шпагин в беседе с ИА НСН .

По его словам, сегодня картины с болливудским колоритом не способны зацепить российского зрителя.

«Это стало слишком экзотично для нас. Фанатская база у индийского кино в России сегодня может и есть, но она неощутимая», — отметил эксперт.

Он предположил, что перспективным направлением могло бы стать совместное кинопроизводство России и Индии, ориентированное преимущественно на зрителей азиатской страны.