Кинокритик Шпагин назвал лучшую экранизацию произведений Пушкина

Кинокритик Александр Шпагин, изучив экранизации произведений Пушкина с 1903 года, высказал мнение о лучших интерпретациях классики. Он отметил, что интерес к творчеству Пушкина возрос в 1970-е годы. С этого времени начались глубокие диалоги с классиком, начиная с фильма «Маленькие трагедии» Михаила Швейцера, написало ИА НСН .

Особое место занимает телеспектакль Петра Фоменко «Выстрел» с Олегом Янковским и Леонидом Филатовым. Кинокритик считает его лучшей экранизацией Пушкина: «„Выстрел“ Петра Фоменко — пожалуй, лучшая экранизация Пушкина всех времен и народов».

Шпагин также упомянул многосерийную картину Вячеслава Никифорова «Благородный разбойник Владимир Дубровский» и фильм Александра Прошкина «Русский бунт». Эти картины отличаются серьезным диалогом с классиком.

В заключение кинокритик призвал не экранизировать такие произведения Пушкина, как «Евгений Онегин» и «Пиковая дама», считая, что они не подходят для киноадаптаций.