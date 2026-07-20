Кинокритик Шнейдеров заметил, что Нолан сделал «Одиссею» зрительской

Кинокритик Давид Шнейдеров посчитал, что Кристофер Нолан в «Одиссее» сохранил свой стиль и сделал античный сюжет понятным массовому зрителю, передает «Вечерняя Москва» .

Шнейдеров напомнил, что новая «Одиссея» Кристофера Нолана изначально вызвала споры из-за кастинга и вольного обращения с первоисточником. По его мнению, претензии к выбору актеров и современному языку героев во многом надуманны.

Шнейдеров сказал, что кино снимают для зрителя, поэтому античную поэму неизбежно приходится адаптировать. Он объяснил, что буквальный перенос текста Гомера на экран был бы слишком тяжелым для восприятия, а использование современного языка делает историю доступнее.

Критик также допустил исторические условности в деталях и отметил, что для такого материала важнее художественная цель, чем академическая точность. По его оценке, фильм отличает плотный хронометраж, динамичное повествование и мультижанровость.

Шнейдеров назвал Нолана режиссером, который соединяет новаторство мысли и зрелищность. Он добавил, что в «Одиссее» сохранились фирменные черты автора: мрачный тон, психологическая глубина, интенсивный монтаж и масштабные сцены.

По словам критика, тема Троянской войны и возвращения героя домой остается актуальной, поэтому история «Одиссеи» продолжает привлекать зрителей.