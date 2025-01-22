Кинокритик Шнейдеров заявил, что не относится к премии «Золотая малина» серьезно

Кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с ИА НСН прокомментировал попадание новых фильмов Фрэнсиса Форда Копполы «Мегалополис» и продолжения «Джокера» в список номинантов на премию «Золотая малина». По словам эксперта, он не относится к премии всерьез.

Эта премия традиционно присуждается накануне церемонии вручения «Оскаров» и отмечает худшие достижения в киноиндустрии. Лидирующими проектами этого года стали пять картин, включая «Джокер. Безумие на двоих», «Бордерлендс», «Мегалополис», «Рейган» и «Мадам Паутина».

Шнейдеров отметил, что воспринимать «Золотую малину» серьезно не стоит, так как эта награда носит скорее шутливый характер. Он напомнил, что единственным серьезным кинематографистом, который пришел лично получить награду, был Пол Верховен. Что касается попадания «Мегалополиса» в список худших фильмов, Шнейдеров считает это субъективной оценкой, подчеркнув, что многие зрители положительно восприняли новый фильм Копполы.

Стоит отметить, что «Мегалополис» стал первым проектом Фрэнсиса Форда Копполы после 13-летнего перерыва.