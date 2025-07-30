Кинокритик Шнейдеров спрогнозировал трудности в прокате для «Лермонтова»

Жанр биографических фильмов всегда сложен, так как требует соблюдения баланса между достоверностью фактов и художественной свободой, заявил в интервью ИА НСН кинокритик Давид Шнейдеров.

Как пояснил эксперт, байопики не принадлежат к числу самых кассовых картин. Он прокомментировал предстоящий выход фильма Бакура Бакурадзе «Лермонтов», повествующего о последних днях жизни великого поэта Михаила Лермонтова.

«Бакур Бакурадзе зарекомендовал себя хорошо. Против него будет играть то, что Лермонтовых очень много», — отметил специалист.

Говоря о трудностях картины в прокате, критик также упомянул историю, которую «все время затевает Николай Бурляев». Речь идет о гипотезах о причастности масонов к гибели писателя.