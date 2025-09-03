Кинокритик Шнейдеров рассказал, что в мире наблюдается кризис кинотеатральных релизов

Кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с ИА НСН отметил, что зрители все чаще отдают предпочтение домашнему кинопросмотру, а не кинотеатрам. Летний сезон 2025 года стал одним из самых неудачных для Голливуда, сообщает The Hollywood Reporter.

По мнению Шнейдерова, сейчас наблюдается кризис кинотеатральных релизов. Режиссеры, такие как Джерри Брукхаймер и Стивен Спилберг, начали снимать сериалы. Даже Тарантино говорил, что готовит сериал. Это связано с тем, что сериалы предоставляют больше возможностей для раскрытия героев и драматургии.

Шнейдеров добавил, что зрители выбирают онлайн-кинотеатры из-за удобства. За подписку можно получить доступ к большому количеству контента, который можно смотреть в любое время и ставить на паузу. Качество сериалов сегодня не уступает блокбастерам, поэтому кинематограф проигрывает.