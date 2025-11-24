Кинокритик Шнейдеров отметил, что слияние Netflix и Warner Bros. Discovery не приведет к монополизму в киноиндустрии

Потенциальное объединение Netflix и Warner Bros. Discovery привлечет внимание антимонопольных органов США. Эксперты считают, что сделка не приведет к монополизму в киноиндустрии. Об этом ИА НСН рассказал кинокритик Давид Шнейдеров.

«В Америке жесткие антимонопольные органы, они будут это решать. В целом это не имеет прямого отношения к производству полнометражных игровых фильмов. Поэтому не уверен, что это приведет к страшному монополизму», — отметил один из экспертов.

По его словам, на гонорарах актеров такая сделка не отразится.

«Если, условно, Джонни Деппу платили 30 миллионов за фильм, ему и будут платить столько. Государству выгодно, что из этих миллионов он заплатит огромные налоги», — заключил собеседник.

Слияние стримингового сервиса с одним из мейджоров Голливуда может иметь различные последствия для киноиндустрии. Однако, по мнению экспертов, массовых увольнений не будет, так как кто-то должен работать в этой сфере.