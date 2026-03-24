Кинокритик Шнейдеров отметил, что «Ника» отдала предпочтение авторскому кино

Кинокритик Давид Шнейдеров заявил ИА НСН, что жюри кинопремии «Ника» справедливо разделило главные награды между фильмами «Ветер», «Пророк. История Александра Пушкина» и «Лермонтов». По его мнению, киноакадемики отдали предпочтение авторским работам, которые не всегда попадают в номинанты премии «Золотой орел».

На 39-й премии «Ника» фильмы «Ветер» Сергея Члиянца и «Пророк. История Александра Пушкина» Феликса Умарова стали главными триумфаторами. Оба фильма победили в четырех номинациях. Лучшим игровым фильмом назвали «Ветер», а лучшей режиссерской работой — «Лермонтова» Бакура Бакурадзе. Константин Хабенский получил награду за лучшую мужскую роль за работу в картине «Здесь был Юра».

«Реально было три фильма, претендующих на награды: "Пророк", "Ветер" и "Лермонтов". Поэтому это абсолютно справедливый выбор жюри, потому что обойти одну из картин было бы в высшей степени несправедливо», — сказал Шнейдеров.

В прошлом году лучшим игровым фильмом на «Нике» стала «Мастер и Маргарита» Михаила Локшина. В этом году награду забрал «Ветер», который еще не вышел в прокат. По мнению Шнейдерова, «Ника» сделала шаг в сторону авторского кино, назвав лучшим фильм, снятый в жанре роуд-муви с элементами магического реализма и поэтической постапокалиптики.