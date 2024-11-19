Кинокритик Шнейдеров: нейросети помогают документалистам в реконструкции исторических событий
Искусственный интеллект (ИИ) — это прекрасный помощник и «золотая» жила» для создателей документального кино. Нейросеть может реалистично воссоздать исторические события и их значимых личностей, заявил кинокритик Давид Шнейдеров в разговоре с «Национальной Службой Новостей».
В качестве примера он привел нейроанимационный проект «Маленькие ночные серенады», в котором ИИ изображает Москву 30-х годов, когда речь идет про писателя Михаила Булгакова.
«Одно дело, когда мультипликатор рисует мультяшного Ленина, а другое, когда ИИ воссоздает Ленина, которого не отличишь от живого», — отметил Шнейдеров.
Он добавил, что нейросеть также позволяет пройтись по нынешнему Воронежу в компании Осипа Мандельштама, а то и вовсе может сама написать его стихи.