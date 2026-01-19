Кинокритик Шнейдеров не поддержал Netflix в упрощении киносценариев для сериалов

Он обратил внимание на недавнее высказывание актера и продюсера Мэтта Деймона, который отметил, что Netflix диктует жесткие правила сценария фильмов и сериалов, вынуждая сценаристов многократно повторять сюжет в диалогах персонажей, чтобы удержать внимание зрителя, отвлекаемого гаджетами.

Шнейдеров резко критикует такую тенденцию, называя ее признаком отсутствия таланта у режиссеров и сценаристов. Он напоминает, что физиологические исследования доказывают, что зрители усваивают визуальную информацию намного лучше звуковой, следовательно, качественное кино строится прежде всего на образах и изображении, а не на словесных объяснениях сюжета.

Критик утверждает, что великие режиссеры прошлого придавали огромное значение визуальному ряду, считая его ключевым средством передачи эмоций и смысла произведения. Повторение деталей сюжета в устной форме расценивается как проявление творческой несостоятельности режиссера. Таким образом, удачное кинопроизводство основано на передаче идей и чувств посредством изображений, а не вербальных комментариев.