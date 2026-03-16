Кинокритик Шнейдеров назвал большим расстройством то, что режиссер Константин Бронзит остался без «Оскара»

Российский режиссер-аниматор Константин Бронзит вновь не получил премию «Оскар». Это стало большим расстройством для его поклонников, включая кинокритиков, сообщил ИА НСН кинокритик Давид Шнейдеров.

«Самое большое расстройство для меня — то, что „Оскар“ опять пролетел мимо Константина Бронзита, за которого я больше всего переживал», — заявил кинокритик.

Он также отметил, что успехи российской анимации потрясающи, так как Бронзит уже не первый раз выдвигается на высшую американскую кинонаграду.

Константин Бронзит был в числе номинантов на премию «Оскар» в категории «Лучший анимационный короткометражный фильм». Его мультфильм «Три сестры» конкурировал за награду с другими картинами, включая работу канадских режиссеров Криса Лэвиса и Мацека Щербовски «Девушка, которая плакала жемчугом». В итоге Американская киноакадемия отдала предпочтение мультфильму канадских режиссеров.