Кинокритик Сергей Сычев: в фильме «В бой идут одни „старики“» Быков хотел показать людям некую надежду | 360°

Культура 08 мая 2024, 16:59 Кинокритик Сергей Сычев: в фильме «В бой идут одни „старики“» Быков хотел показать людям некую надежду

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Российский кинокритик Сергей Сычев в беседе с ОТР высказал предположение, почему фильм Леонида Быкова «В бой идут одни „старики“» имел такой успех у зрителя.

По его словам, в киноленте о военных действиях нет концентрации на мрачной стороне, напротив, режиссер хотел показать людям некую надежду.

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«Это фильм, где есть юмор, своя грусть, человечность, военный быт — грязь, фронтовые сто грамм, ругань, но в то же время есть и страх», — добавил эксперт.

В финале этого фильма можно увидеть светлые моменты, а зритель, когда смотрит кино, хочет надежды и покоя, добавил Сычев.

Кинокартина «В бой идут одни „старики“» повествует о военных буднях летчиков-истребителей. В основу сценария легли воспоминания Героя Советского Союза Виталия Попкова и командира 270-го истребительного авиационного полка Василия Меркушева.