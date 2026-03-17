Кинокритик Алексей Гусев заявил, что отсутствие «Оскара» у мультфильма «Три сестры» не должно иметь значения. По его словам, Константин Бронзит — «живой классик и великий аниматор», чье место в истории мирового кинематографа неоспоримо, независимо от наличия золотой статуэтки, написал «Петербургский дневник» .

«Константин Бронзит — живой классик и великий аниматор, вне зависимости от того, есть у него „Оскар“ или нет», — подчеркнул Гусев.

Он напомнил о режиссерах, таких как Альфред Хичкок и Стэнли Кубрик, которые не получали «Оскар», но вошли в историю кино.

Мультфильм «Три сестры» был номинирован на «Оскар» в категории «Лучший короткометражный анимационный фильм». Однако награду получила работа канадских режиссеров Криса Лэвиса и Мацека Щербовски — «Девушка, которая плакала жемчугом». Это третья номинация Константина Бронзита на «Оскар». Ранее его работы «Уборная история — любовная история» (2009) и «Мы не можем жить без космоса» (2016) также претендовали на награду.

Гусев призвал не искать политический подтекст в решениях жюри и отметил, что номинация на «Оскар» имеет большее значение, чем победа.