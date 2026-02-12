Кинокритик Григорьев отметил, что отечественному кинематографу сложно повторить успех фильма «Москва слезам не верит»

Кинокартине «Москва слезам не верит» режиссера Владимира Меньшова исполнилось 46 лет. Премьера лирической драмы о судьбах трех подруг, решивших покорить столицу, состоялась 11 февраля 1980 года. За свое мастерство фильм был удостоен престижной награды — премии «Оскар» в номинации «Лучшая иностранная лента года», написало ИА НСН .

По мнению кинокритика Романа Григорьева, отечественному кинематографу сложно повторить такой успех из-за цензурных ограничений.

В беседе с агентством он отметил: «Нашим фильмам не хватает только одного — количества, которое уже должно переходить в качество». Григорьев подчеркнул важность наличия талантливых режиссеров, свободных от цензурных рамок, для создания кино высокого класса.