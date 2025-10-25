Кинокритик Голубчиков заявил, что в идее с декларациями для онлайн-кинотеатров нет большого смысла

Главный редактор портала Zoom Film и кинокритик Александр Голубчиков в эфире радио « КП » прокомментировал новость о возможном введении деклараций для онлайн-кинотеатров.

По словам эксперт, декларации должны будут подтверждать соответствие контента традиционным ценностям при подаче заявок на государственные гранты, однако пока нет четких критериев.

«Закон есть, а списка нет, поэтому непонятно, как это все будет работать. <…> Мне кажется, что пока большого смысла в этой инициативе нет», — высказался специалист.

Голубчиков указал на возможную избыточность меры, пояснив, что платформы обычно финансируют контент самостоятельно и не всегда обращаются за государственной поддержкой.