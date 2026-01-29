Кинокритик Альперина объяснила победу фильма «Ветер» Сергея Члиянца на премии «Белый слон»

В 2025 году Национальная премия киноведов, кинокритиков и киножурналистов «Белый слон» объявила своих лауреатов. Фильм «Пророк. История Александра Пушкина» режиссера Феликса Умарова претендовал на 10 наград, но победителем в номинации «Лучший фильм» стал «Ветер» Сергея Члиянца, написало ИА НСН .

По словам кинокритика, программного директора фестиваля стриминговых сервисов Original+ Сусанны Альпериной, проект «Ветер», впервые представленный на кинофестивале «Дух огня» в Ханты-Мансийске, планировали выпустить в российский прокат в ноябре 2025 года. Однако из-за серьезной конкуренции премьеру перенесли на весну 2026 года. Поэтому, как отметила эксперт, для фильма важна поддержка кинокритиков.

«Этот фильм был в числе моих предпочтений. Лидером по числу номинаций на премии был фильм "Пророк". Наверное, все шло к его победе, но "Пророк" не нуждается в поддержке. Думаю, общее решение присудить приз "Ветру" связано с тем, что фильм нужно поддержать в прокате», — заявила Альперина.