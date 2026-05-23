Киноэксперт Хажинская предрекла неудачу новому фильму Гая Ричи в российском прокате

Новый боевик Гая Ричи «Грязные деньги» с участием Генри Кавилла, Джейка Джилленхола и Эйсы Гонсалес вышел в российские кинотеатры 21 мая. Несмотря на звездный актерский состав, эксперты сомневаются в коммерческом успехе картины, сообщили «Страсти» .

Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Елена Хажинская считает, что фильму мешают два ключевых фактора: возрастной рейтинг 18+ и отсутствие масштабной рекламной кампании.

«Миллиард — малодостижимая цифра для „Грязных денег“ Гая Ричи в России, так как фильм имеет плашку 18+, и за ним не стоит крупный медиахолдинг, который бы сделал ему рекламу», — отметила специалист.

Первые отзывы критиков также оказались неутешительными. Хотя фильм и снят по всем правилам жанра, он не смог зацепить зрителя, указали рецензенты.