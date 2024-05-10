Кинляпы нашли в фильме «Диверсант. Конец войны» | 360°

Культура 10 мая 2024, 00:33 Кинляпы нашли в фильме «Диверсант. Конец войны» Freepik

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Зрители нашли в фильме «Диверсант. Конец войны» неточности. Издание «Gorodche» обратило внимание на несостыковку с орденом.

Киноляп заключается в ордене Богдана Хмельницкого, присутствовавшем на груди у подполковника Костенко. Действие картины разворачивается весной 1943 года, а эту награду утвердили осенью того же года.

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По сюжету «Диверсанта», события происходят в оккупированном фашистами Крыму в 1943 году. Речь шла о глубоком тылу противника, поэтому простых разведчиков туда никогда бы не отправили. В этом случае этой работой занимались бы лучшие специалисты НКВД СССР.

Еще одни неточности касаются исторических фактов. В начале сериала во время бритья Колязин ведет диалог с Фридрихом. В кадре он остается со следами пены на лице, еще миг и он уже предстает гладко выбритым.

Ошибку ранее нашли и в картине «Самая обаятельная и привлекательная». В сцене с героем актера Александра Абдулова — у него на шее загадочно появились наушники, которых секунду назад не было.