Керченский музей древностей отметит 200-летний юбилей в 2026 году

В этом году свое 200-летие празднует один из старейших музейных комплексов Крыма — правопреемник Керченского музея древностей. Как сообщила в эфире телеканала «Крым 24» первый замминистра культуры республики Ольга Бурова, сегодня учреждение объединяет 11 музеев, демонстрирующих античное и современное наследие региона.

Среди ключевых площадок комплекса — музей истории Эльтигенского десанта, крепость Керчь, галерея современного искусства и мемориал обороны Аджимушкайских каменоломен. К юбилею добавилась новая экспозиция — музей истории виноделия, посвященный традициям выращивания лозы со времен античности.

По случаю двухвековой годовщины сотрудники подготовили выставку «Волшебство реставрации». В ее залах посетители могут проследить за процессом восстановления уникальных артефактов: керамики, стекла, металла, кожи и дерева.

Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник занимает здание бывшей городской управы XIX века. Его фонды насчитывают более 400 тысяч предметов, а ежегодная посещаемость превышает 200 тысяч человек.