Керченский музей древностей отметит 200-летний юбилей в 2026 году

Главный режиссер театра имени Горького Анжелика Добрунова в эфире телеканала «Крым 24» рассказала о планах на предстоящий 206-й сезон. В центре внимания окажутся произведения великих русских классиков — Александра Пушкина и Александра Сухово-Кобылина, которые лягут в основу новых постановок.

Театр сохранит свои главные традиции для прямого контакта со зрителем. Зрителей ждет пятый чемпионат импровизационного баттла и проект «Встречи без кулис». На этих площадках можно будет не только услышать чтение пьес знаменитых авторов, но и пообщаться с артистами, заглянув за театральный занавес.

«Мы планируем также проводить интересные театрализованные, концертные программы и поэтические вечера, что достаточно интересно нашему зрителю», — уточнила Добрунова.

Программа сезона обещает стать насыщенной как для ценителей классической драматургии, так и для любителей живой сценической интерактива.