Полотно Ивана Айвазовского «Венеция ночью. Сан-Джорджо-Маджоре» ушло с молотка на торгах аукционного дома Sotheby’s в Лондоне за 1,1 миллиона фунтов стерлингов (1,4 миллиона долларов). Об этом сообщил сайт «Мойка78» .

Произведение 1862 года выставил на продажу эстонский коллекционер. Семья владельца хранила шедевр с XIX столетия после покупки в Петербурге, широкой публике его прежде не демонстрировали.

Помимо этой работы, на аукционе нашли покупателей еще несколько творений мариниста. В их числе — «Неаполитанский залив с Капри вдали» (670 тысяч долларов), «Кораблекрушение при лунном свете» и «Зимний пейзаж на Украине» (по 585 тысяч долларов), а также «Американский пароход в бурном море» (285 тысяч долларов) и «Кораблекрушение» (200 тысяч долларов).