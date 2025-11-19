Картина Климта «Портрет Элизабет Ледерер» ушла с молотка за 236,4 млн долларов

Полотно Густава Климта «Портрет Элизабет Ледерер» было продано на аукционе Sotheby’s за рекордную сумму. Об этом сообщил RT со ссылкой на The Wall Street Journal .

Картина ушла с молотка за 236,4 миллиона долларов (около 19 миллиардов рублей). По меньшей мере шесть участников аукциона боролись за право обладания произведением искусства.

Теперь экспонат входит в категорию «художественных трофеев, проданных более чем за 100 миллионов долларов».