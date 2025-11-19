Картина Климта «Портрет Элизабет Ледерер» ушла с молотка за 236,4 млн долларов
Полотно Густава Климта «Портрет Элизабет Ледерер» было продано на аукционе Sotheby’s за рекордную сумму. Об этом сообщил RT со ссылкой на The Wall Street Journal.
Картина ушла с молотка за 236,4 миллиона долларов (около 19 миллиардов рублей). По меньшей мере шесть участников аукциона боролись за право обладания произведением искусства.
Теперь экспонат входит в категорию «художественных трофеев, проданных более чем за 100 миллионов долларов».
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте