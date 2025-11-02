Капитальный ремонт за 43 миллиона рублей пройдет в здании Пермского театра юного зрителя

Театр юного зрителя в Перми готовится к капитальному ремонту. Само учреждение культуры выступило заказчиком конкурса, опубликованного на площадке государственных закупок. Об этом сообщил properm.ru .

Сумма начальной стоимости контракта составляет более 43 миллионов рублей. Начало реконструкции запланировано на 1 декабря текущего года, а закончить работы планируют 31 июля 2026 года.

Организация, выигравшая конкурс, обязана осуществить целый комплекс мероприятий: реставрационные работы, консервацию, воссоздание фундаментов, кладки, ограждений, металлических и деревянных конструкций, декоративно-художественных покрытий, а также обновить штукатурку и лепные украшения.