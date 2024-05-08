«К музыке не имеет отношения». Пригожин объяснил, почему не стал смотреть Евровидение | 360°

Культура 08 мая 2024, 16:53 «К музыке не имеет отношения». Пригожин объяснил, почему не стал смотреть Евровидение Продюсер Иосиф Пригожин не стал смотреть Евровидение из-за политики РИА «Новости»

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Продюсер Иосиф Пригожин не стал смотреть Евровидение из-за политизированности конкурса. На это он указал в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам продюсера, он не видит смысл следить за шоу, на котором не представлена Россия. И как музыкальное событие конкурс давно не воспринимает.

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«Этот конкурс давно политизировали, там нет музыки. Это банальное, простое, вымученное… К музыке не имеет никакого отношения», — сказал Пригожин.

Продюсер усомнился, что от выступающих на Евровидении можно услышать что-то новое.

«Я что, себе что-то там найду нового, будет что-то музыкально новое? Я не начинающий продюсер», — отметил он.

Пригожин также ответил на вопрос об организации Интервидения — российского аналога Евровидения. Он готов стать одним из разработчиков конкурса.

«Позовут организовать — организуем легко. Позовут принять участие — примем участие, не позовут — посмотрим со стороны», — резюмировал продюсер.

Инициативу по созданию конкурса с рабочим названием «Интервидение» предложил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. Он хочет провести конкурс уже в 2024 году.