Юрист Духина выразила уверенность, что тайна личности Бэнкси сохранится, несмотря на его последнюю работу

Юрист Екатерина Духина в беседе с ИА НСН отметила, что из-за высокой ценности работ уличного художника Бэнкси, его личность остается нераскрытой, чтобы избежать юридических последствий для автора.

The Daily Telegraph сообщает о возможном раскрытии личности Бэнкси после 25 лет анонимности из-за расследования британской полиции. Это может произойти из-за его новой работы на здании Королевского суда Лондона. Если художника привлекут к ответственности, ему придется раскрыть свою личность. Однако Духина считает, что до этого не дойдет.

«Формально художник мог бы получить уголовный срок, если бы его поймали и изобличили, но все его произведения являются национальным достоянием и находятся под защитой», — уточнила юрист.