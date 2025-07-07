Юные таланты соберутся на конкурсе Елены Образцовой в Петербурге

Во вторник, 8 июля, в Санкт-Петербурге начнется значимое событие для начинающих вокалистов — XI Международный конкурс юных вокалистов Елены Образцовой. Сегодня, 7 июля, отмечается 86 лет со дня рождения выдающейся певицы, сообщил телеканала «Санкт-Петербург» .

В конкурсе примут участие 150 вокалистов из России, Армении, Казахстана, Узбекистана, Белоруссии и Канады. Первыми на сцену Капеллы выйдут участники младшей возрастной группы — дети 9–11 лет. Организаторы конкурса подчеркивают, что главная задача взрослых музыкантов — привить детям любовь к музыке и научить их ее понимать.

«Дети у нас талантливые, как говорила Елена Васильевна, что они поцелованы Богом в темечко, а наша задача вот этот поцелуй сохранить и развить его, чтобы он вырос в таланты», — отметила исполнительный директор конкурса и Культурного центра Елены Образцовой Ирина Чернова.

Одиннадцатый конкурс проходит в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и в Год защитника Отечества. Концерт-открытие будет посвящен этой значимой дате. Баритон Николай Землянских, победитель конкурса Елены Образцовой 2014 года, исполнит песни военных лет. За годы проведения конкурса в нем приняли участие более двух тысяч вокалистов. Всех желающих послушать юные голоса приглашают в Капеллу, вход свободный — по регистрации.