Юбилейный Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана пройдет в Уфе
Юбилейный, 20-й, Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана пройдет 26–27 ноября в новом Дворце борьбы в Уфе. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
На форуме обсудят промышленную кооперацию и торгово-экономическое сотрудничество между странами. Представитель российского МИД выразила уверенность, что столица Башкирии тепло встретит гостей.
Одним из ключевых событий станет гастрономический фестиваль с авторскими блюдами народов России и Казахстана, который Захарова в шутку назвала испытанием.
«Держитесь. Это действительно все очень непросто, но при этом очень вкусно», — заявила она.
Также на мероприятии представят машиностроительную технику, достижения народного хозяйства и модные коллекции.
В прошлом году форум проходил в Костанае. Тогда его участники подписали пять документов о сотрудничестве на общую сумму 7,7 миллиарда рублей.