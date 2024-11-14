Юбилейный Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана пройдет в Уфе

Юбилейный, 20-й, Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана пройдет 26–27 ноября в новом Дворце борьбы в Уфе. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

На форуме обсудят промышленную кооперацию и торгово-экономическое сотрудничество между странами. Представитель российского МИД выразила уверенность, что столица Башкирии тепло встретит гостей.

Одним из ключевых событий станет гастрономический фестиваль с авторскими блюдами народов России и Казахстана, который Захарова в шутку назвала испытанием.

«Держитесь. Это действительно все очень непросто, но при этом очень вкусно», — заявила она.

Также на мероприятии представят машиностроительную технику, достижения народного хозяйства и модные коллекции.

В прошлом году форум проходил в Костанае. Тогда его участники подписали пять документов о сотрудничестве на общую сумму 7,7 миллиарда рублей.