Юбилейный фестиваль Istokiya Music Fest состоялся в Москве

Юбилейный, 10-й фестиваль современной музыки Istokiya Music Fest состоялся в пространстве «Депо» в Москве. В этом году он собрал около 2,5 тысячи зрителей.

На одной сцене выступили как новички, так и уже опытные исполнители. Такая коллаборация выгодна и первым, чтобы повысить уровень мастерства, и вторым — для новых интересных вызовов.

«Для меня это тоже выгодно и интересно, потому что я в прямом смысле расширяю свою аудиторию, омолаживаю ее», — рассказал рэпер Dino MC 47.