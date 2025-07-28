Юбилейный фестиваль Istokiya Music Fest состоялся в Москве

Istokiya Music Lab
Фото: Istokiya Music Lab

Юбилейный, 10-й фестиваль современной музыки Istokiya Music Fest состоялся в пространстве «Депо» в Москве. В этом году он собрал около 2,5 тысячи зрителей.

На одной сцене выступили как новички, так и уже опытные исполнители. Такая коллаборация выгодна и первым, чтобы повысить уровень мастерства, и вторым — для новых интересных вызовов.

«Для меня это тоже выгодно и интересно, потому что я в прямом смысле расширяю свою аудиторию, омолаживаю ее», — рассказал рэпер Dino MC 47.

Istokiya Music Lab
Фото: Istokiya Music Lab
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Istokiya Music Lab
Фото: Istokiya Music Lab
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Istokiya Music Lab
Фото: Istokiya Music Lab
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Istokiya Music Lab
Фото: Istokiya Music Lab
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Организаторы уже ставят новые амбициозные цели. За следующий год они хотят организовать сразу три фестиваля и уже заручились подтверждениями от артистов, желающих выступить. Но главный принцип остается неизменным — живая музыка должна быть доступна для всех желающих. Поэтому вход на мероприятие был бесплатным.

«То есть это комплексный продукт, который очень многим людям дает возможность так или иначе и показывать себя, и знакомиться с чем-то новым», — подчеркнул гендиректор Istokiya Music Lab Сергей Воробьев.

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