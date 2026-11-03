Юбилейный фестиваль Достоевского завершился в Новгородской области

Более 13 тысяч человек объединил XXX Международный фестиваль театральных искусств имени Достоевского, итоги которого подвел губернатор Новгородской области Александр Дронов. Об этом сообщил сайт «АБН 24» .

В афишу пятидневного культурного форума вошли 27 постановок на сценах Валдая, Старой Руссы и Великого Новгорода, собравшие девять тысяч зрителей. В юбилейном смотре также приняли участие зарубежные труппы из Индии, Казахстана, Турции и Республики Корея.

Глава региона поблагодарил артистов, режиссеров, партнеров и зрителей, отметив, что именно благодаря им проект получился столь насыщенным. Показы российской программы фестиваля продлятся до конца ноября на площадках Москвы и Санкт-Петербурга.