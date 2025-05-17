Ярмарка графики «Контур» стартовала в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде с 16 по 18 мая проходят ярмарки графики «Контур» и фотографии «Контур.Фото». Об этом сообщил сайт Pravda-nn.ru .

В этом году участниками мероприятия стали 68 галерей из России и Дубая. Основатели проектов — нижегородский бизнесмен Дмитрий Володин и куратор центра современного искусства «Терминал‑А» Майя Ковальски — отметили, что на ярмарке было представлено вдвое больше галерей, чем обычно. Треть из них — молодые и малоизвестные авторы.

Так, художницы Вера Ширдина, Яна Серобабина и Маша Ваца вдохновились восточной культурой и продемонстрировали на стенде «Терминала А» лайтбоксы, напоминающие азиатские дорожные знаки и указатели. Там же можно увидеть уникальную коллекцию мебели, сделанную с использованием стеклопластика и автомобильной краски.