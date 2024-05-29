Ярмарка «Городские сезоны: Сладкий Нижний» заработает в Нижнем Новгороде

С 31 мая по 2 июня в Нижнем Новгороде будет работать ярмарка «Городские сезоны: Сладкий Нижний». Мероприятие приурочено ко Дню защиты детей, написало ИА «Время Н» .

Как рассказал RT, во время ярмарки горожане и гости города смогут приобрести качественные товары нижегородских мастеров по доступным ценам. Детям будет предложена возможность принять участие в интересных мастер-классах.

Чтобы прийти на мероприятие, нужно пройти предварительную регистрацию.