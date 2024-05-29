Сегодня 11:44 Ярмарка «Городские сезоны: Сладкий Нижний» заработает в Нижнем Новгороде
С 31 мая по 2 июня в Нижнем Новгороде будет работать ярмарка «Городские сезоны: Сладкий Нижний». Мероприятие приурочено ко Дню защиты детей, написало
ИА «Время Н».
Как рассказал
RT, во время ярмарки горожане и гости города смогут приобрести качественные товары нижегородских мастеров по доступным ценам. Детям будет предложена возможность принять участие в интересных мастер-классах.
Чтобы прийти на мероприятие, нужно пройти предварительную регистрацию.
Сегодня 13:12 Жительницу Курской области в федеральном розыске задержали в Подмосковье
Сегодня 13:07 Два корпуса сельхозпредприятия получили повреждения при атаке ВСУ Белгородской области
Сегодня 13:05 Более 15 тысяч коммунальщиков задействовали для покоса травы в Подмосковье
Сегодня 13:00 Уехавшая из России группа «Каста» повысила цены на корпоративы из-за убытков
Сегодня 12:57 Трамп заявил, что разбомбил бы Москву и Пекин
Сегодня 12:54 Песков заявил, что Кремль следит за дискуссией по изменениям в налоговой системе
Сетевое издание 360.ru зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Реестровый номер: ЭЛ № ФС 77 - 87272 от 22.04.2024 18+ Учредитель СМИ: акционерное общество «Телеканал 360». Главный редактор Мурыгина Н. А. Адрес электронной почты: info@360.ru, телефон: +7 495 990-98-98 Все права защищены © АО «Телеканал 360» 2024
Любое использование материалов допускается только при соблюдении
Соглашения Правила цитирования материалов «360» Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции
Все права защищены © АО
«Телеканал 360» 2024
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте