Ярмарка «Городские сезоны: Сладкий Нижний» заработает в Нижнем Новгороде

С 31 мая по 2 июня в Нижнем Новгороде будет работать ярмарка «Городские сезоны: Сладкий Нижний». Мероприятие приурочено ко Дню защиты детей, написало ИА «Время Н».

Как рассказал RT, во время ярмарки горожане и гости города смогут приобрести качественные товары нижегородских мастеров по доступным ценам. Детям будет предложена возможность принять участие в интересных мастер-классах.

Чтобы прийти на мероприятие, нужно пройти предварительную регистрацию.

Московские компании в 2,6 раза нарастили производство продуктов питания

Время сменить меч на кисточки. Как пережить ганданту Марса

«Результат неготовности». Атаку на СДЭК назвали следствием просчета компании

Признан невменяемым. История «Смолинского маньяка»

ЕГЭ не панацея. Как найти призвание после школы

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте