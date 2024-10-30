Известный скульптор Евгений Ротанов умер в 83 года в Петербурге

Стало известно о смерти выдающегося скульптора Евгения Ротанова. Он скончался на 84-м году жизни. Печальную новость сообщили в пресс-службе Петербургского союза художников, пишет Gazeta.spb .

Отмечается, что Ротанов создал множество скульптур, которые сейчас украшают улицы Северной столицы. В их числе памятник поэту Серебряного века Александру Блоку на улице Декабристов и монумент на территории филологического факультета СПбГУ.

Одной из последних работ Евгения Ротанова стал памятник легендарному оперному певцу Федору Шаляпину. Его установят в Александровском парке. О причинах смерти скульптора не сообщается.