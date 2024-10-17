Известный джазмен Игорь Бойков скончался на 87-м году жизни

Известный российский джазмен и педагог Игорь Бойков ушел из жизни в возрасте 86 лет. Трагическую новость сообщил Lipetskmedia.ru.
Артист являлся руководителем ансамбля в Липецке, а также работал преподавателем в колледже искусств. В 2020 году состоялся последний концерт Липецкого джазового оркестра, в котором музыкант исполнил роль художественного руководителя и дирижера.
Бойков — обладатель почетного звания заслуженного работника культуры РФ. Кроме того, он был награжден медалью «Ветеран труда», добавил сайт «Аргументы и факты».
Участниками конференции по технологическому предпринимательству в МФТИ стали 130 вузов
Стало известно имя самого высокооплачиваемого футболиста года по версии Forbes
Конференция профсоюзов работников образования прошла в Шатуре
Педагоги военной академии рассказали старшеклассникам из Лобни о поступлении в вуз
Встреча участников проекта «Здоровое будущее» прошла в поликлинике № 2 в Мытищах
Новое офтальмологическое оборудование поступило в больницу Лобни
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте