Известный джазмен Игорь Бойков скончался на 87-м году жизни

Известный российский джазмен и педагог Игорь Бойков ушел из жизни в возрасте 86 лет. Трагическую новость сообщил Lipetskmedia.ru .

Артист являлся руководителем ансамбля в Липецке, а также работал преподавателем в колледже искусств. В 2020 году состоялся последний концерт Липецкого джазового оркестра, в котором музыкант исполнил роль художественного руководителя и дирижера.

Бойков — обладатель почетного звания заслуженного работника культуры РФ. Кроме того, он был награжден медалью «Ветеран труда», добавил сайт «Аргументы и факты».