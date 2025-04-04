Известные артисты рассказали о закулисье VK Fest в документальном фильме

Агентство «На шуме» представило документальный фильм «Музыка будь со мной» об истории VK Fest. Картину длиной 90 минут уже можно увидеть в социальных сетях.

Авторы рассказывают, как фестиваль за 10 лет прошел от идеи до ежегодного мероприятия, собирающего сотни тысяч посетителей. Своими воспоминаниями поделились известные музыканты. Например, L’One вспомнил, как презентовал трек «Я в огне».

«Случился сиюминутный маркетинг, как я это называю. В Санкт-Петербурге на сцене фестиваля вышло так, что передо мной огонь, за мной огонь, все это сходится вместе, и кажется, что я в одном большом костре. Зритель из первого ряда сделал фото — так и родилась обложка к синглу», — рассказал артист.

Снялись в фильме и организаторы фестиваля: его руководитель Зоя Новикова, генеральный продюсер Radio Record Андрей Резников и другие. Они рассказали, кому принадлежала идея, зачем мероприятие нужно соцсети и людям и даже при чем здесь суслики.

В этом году фестиваль, который пройдет с 14 июня по 20 июля, вместе с традиционными площадками примут и две новых — в Челябинске и Казани.