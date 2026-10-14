Историк Жуков посоветовал привлечь реконструкторов к экранизации «Слова о полку Игореве»

Полнометражную экранизацию «Слова о полку Игореве» планируют выпустить осенью 2028 года. Над картиной работают компания «Медиаслово» и «Газпром-Медиа Холдинг». Историк и писатель Клим Жуков в эфире Радио КП рассказал, как, по его мнению, создатели картины могут избежать ошибок в изображении эпохи.

Он предложил обратиться к специалистам по средневековой военной истории и участникам движения исторической реконструкции. По словам Жукова, в России есть мастерские, которые изготавливают копии одежды, оружия, доспехов и конского снаряжения на основе археологических находок. Часть предметов можно заказать или арендовать, а реконструкторов пригласить к участию в съемках вместе с их собственным снаряжением.

«Поэтому просто нужно обратиться к специалистам и ничего не придумывать. Очень просто, надо взять достойную, хорошую мастерскую, или, точнее, мастерские, которые способны изготовить подобного рода снаряжение, и заказать им это снаряжение. Купить или взять в аренду, как получится», — сказал Жуков.

В качестве примера он привел режиссера Игоря Каленова, который, по словам историка, пригласил 150 реконструкторов для съемок Невской битвы. Достоверно показать можно и повседневную жизнь конца XII века, считает Жуков.