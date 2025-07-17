Историк Загребин рассказал о вкладе Николая Миклухо-Маклая в этнографическую науку

Директор Института этнологии и антропологии имени Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, профессор РАН, доктор исторических наук Алексей Загребин в интервью RT рассказал о заслугах Николая Миклухо-Маклая перед наукой и его борьбе против колониальной аннексии Новой Гвинеи европейскими державами.

Как отметил собеседник, Миклухо-Маклай был гуманистом, который рассматривал народы и культуры как неотъемлемую часть единой человеческой цивилизации. Он выступал против идей о том, что представители негроидной расы являются переходным звеном от животных к человеку.

Ученый был связан с Россией и проводил исследования в Океании. Он верил, что можно сохранить или отсрочить насильственную модернизацию традиционных обществ.

Миклухо-Маклай стремился стать голосом «немых», дать слово тем, у кого его нет. Он пытался защитить интересы папуасов, когда над Гвинеей нависла угроза колониальной аннексии.

Записи Миклухо-Маклая до сих пор являются источником важных данных для этнографов и антропологов. Его имя и труды продолжают изучаться в Институте этнологии и антропологии имени Миклухо-Маклая, подчеркнул Загребин.