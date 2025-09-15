Историк Цимбаева выразила уверенность, что Агата Кристи останется актуальной вне времени

Цимбаева отметила, что первый роман Кристи был опубликован в 1920 году и стал новаторским для общества. По ее словам, детектив считался подходящим жанром для женщин-писательниц в викторианскую эпоху и во время Первой мировой войны.

Екатерина подчеркнула, что Агата не прибегала к жанровым клише и писала для широкой аудитории. Герои ее произведений — люди разных возрастов и полов. Преступником мог быть кто угодно, и это было совершенно нехарактерно для того времени.

В завершение разговора о роли Агаты Кристи в литературе Екатерина сказала, что Кристи пережила свое время и остается актуальной вне времени и стран. Ее произведения продолжают читать, а фильмы по ним ставят и смотрят с интересом.