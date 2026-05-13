Историк Шишкин раскритиковал выбор темнокожей актрисы на роль Елены Троянской

Выбор темнокожей актрисы Лупиты Нионго на роль Елены Троянской в фильме Кристофера Нолана «Одиссея» не соответствует историческим фактам. Об этом сообщил историк Олег Шишкин в беседе с Life.ru .

По его словам, греки и троянцы действительно имели смуглую кожу, но принадлежали к народам Средиземноморья и не были африканцами.

Специалист считает, что современные решения о кастинге продиктованы не источниками, а индустриальной повесткой. Он назвал происходящее «распределением ролей по расовому признаку».

Как отметил Шишкин, авторы фильма игнорируют историчность сюжета. Он также отметил, что создатели могли бы придумать отдельное объяснение происхождению героини, однако в «Илиаде» таких намеков нет.