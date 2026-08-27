Историк объяснил, почему вредны искажения классики в «Одиссее» Нолана

Фильмы, которые искажают реальные исторические факты, наносят урон искусству, потому что рождают иллюзию, будто литературная классика нуждается в модернизации. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» выразил греческий историк-антиковед Ангелос Ханиотис, говоря об «Одиссее» режиссера Кристофера Нолана.

Он призвал не игнорировать вред от фильмов, которые показывают «серьезно искаженную версию произведения классической литературы».

«Они создают ошибочное впечатление, будто произведения классической литературы сами по себе не являются актуальными во все времена», — объяснил эксперт.

В связи с этим появляется ощущение, что великим произведениям нужна «модернизация», чтобы вызвать отклик у современной публики. Ханиотис добавил: «Искажения и анахронизмы — это не актуализация, а коммерциализация».

Ранее Ханиотис объяснил, почему в «Одиссее» оказалось так много исторических ошибок.