Историк Лурье объяснил уникальную градостроительную роль Казанского собора

Лурье отметил, что собор не задал нового направления в архитектуре, а органично вошел в сложившуюся традицию. При этом проект Воронихина заметно повлиял на облик городского ансамбля.

Историк пояснил, что Казанский собор трудно сопоставить с привычными образцами российского церковного зодчества. Его также нельзя считать повторением собора Святого Петра в Риме: у петербургского храма другая градостроительная логика.

Собор не формирует отдельную площадь, а включен в структуру города. Колоннада компенсирует несовпадение оси храма, ориентированной с запада на восток, с направлением Невского проспекта и раскрывает здание к главной магистрали Петербурга.