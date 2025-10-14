Историк Грэм-Диксон заявил, что Вермеер мог изобразить дочь своих покровителей на картине «Девушка с жемчужной сережкой»

Моделью для картины Яна Вермеера «Девушка с жемчужной сережкой» могла быть Магдалена ван Рюйвен. Об этом заявил британский историк искусства Эндрю Грэм-Диксон, сообщил aif.ru со ссылкой на Daily Mail.

Как отметил специалист, на момент написания портрета в 1665 году Магдалене было около 10 лет. Она была дочерью главных покровителей художника — Питера ван Рюйвена и Марии де Кнуйт.

Грэм-Диксон утверждает, что семья ван Рюйвен принадлежала к радикальной христианской секции — ремонстрантам. По его мнению, девушка на портрете изображена как последовательница Христа.

Тем не менее, не все эксперты согласны с этой интерпретацией. Автор книги Muse: Uncovering the Hidden Figures Behind Art History’s Masterpieces Рут Миллингтон подчеркивает, что «Девушка с жемчужной сережкой» не обязательно изображает конкретного человека. По ее мнению, привлекательность картины в ее тайне.